Авиабомбу нашли в Жамбылской области

Житель Байзакского района сообщил в полицию о найденном в песках подозрительном предмете.

Полицейские прибыли на место и нашли предмет, похожий на авиационный снаряд.

Полицейские вызвали саперов, пожарных и спасателей. Саперы сообщили, что найденный снаряд – 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту. Она весила 500 килограмм.

Бомбу отвезли на полигон для обезвреживания. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили.