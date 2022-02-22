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07:49 22.02.2022

Авиабомбу нашли в Жамбылской области

бомба жамбылская область Фото: Zakon.kz
Бомбу вывезли на полигон для обезвреживания. Ее длина – 2,5 метра, вес – 500 килограмм. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили, сообщает Zakon.kz.

Житель Байзакского района сообщил в полицию о найденном в песках подозрительном предмете.

Полицейские прибыли на место и нашли предмет, похожий на авиационный снаряд.

Полицейские вызвали саперов, пожарных и спасателей. Саперы сообщили, что найденный снаряд – 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту. Она весила 500 килограмм.

Бомбу отвезли на полигон для обезвреживания. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили.

Данияр Кунафин
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