07:49 22.02.2022
Авиабомбу нашли в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Бомбу вывезли на полигон для обезвреживания. Ее длина – 2,5 метра, вес – 500 килограмм. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили, сообщает Zakon.kz.
Житель Байзакского района сообщил в полицию о найденном в песках подозрительном предмете.
Полицейские прибыли на место и нашли предмет, похожий на авиационный снаряд.
Полицейские вызвали саперов, пожарных и спасателей. Саперы сообщили, что найденный снаряд – 2,5-метровая авиационная бомба «ФАБ 500м-62» 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту. Она весила 500 килограмм.
Бомбу отвезли на полигон для обезвреживания. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили.