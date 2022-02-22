Менее 500 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 26,

в Алматы – 172,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области –23,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 42,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 47,

в Костанайской области – 24,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 50,

в СКО – 55,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая.