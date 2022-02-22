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08:01 22.02.2022

Менее 500 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Казахстан Коронавирус Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 144 заболевших меньше, чем днем ранее. По одному случаю выявили в Актюбинской, Кызылординской и Мангистайской области. Ни одного – в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 26,

  • в Алматы – 172,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области –23,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 42,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 20,

  • в Жамбылской области – 11,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 47,

  • в Костанайской области – 24,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 50,

  • в СКО – 55,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая.

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