08:01 22.02.2022
Менее 500 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 144 заболевших меньше, чем днем ранее. По одному случаю выявили в Актюбинской, Кызылординской и Мангистайской области. Ни одного – в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 26,
в Алматы – 172,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области –23,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 42,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 20,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 47,
в Костанайской области – 24,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 50,
в СКО – 55,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 299 566 случая.