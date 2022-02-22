Два казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737+ и 1109 КВИ-), из них в стационарах находятся 4198 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 648.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 230 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 103,

на аппарате ИВЛ – 85.