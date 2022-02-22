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08:13 22.02.2022

Два казахстанца скончались от COVID-19 за сутки

Смертность Казахстан КВИ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 483 случая заражения. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737+ и 1109 КВИ-), из них в стационарах находятся 4198 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 648.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 230 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 103,

  • на аппарате ИВЛ – 85.

смертность COVID-19 Казахстан

Фото: Минздрав РК

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