08:13 22.02.2022
Два казахстанца скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 483 случая заражения. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737+ и 1109 КВИ-), из них в стационарах находятся 4198 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 648.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 230 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 103,
на аппарате ИВЛ – 85.
Фото: Минздрав РК