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Законодательство РК
08:29 22.02.2022

Признание ДНР и ЛНР: в ООН выразили сожаление из-за решения России

Украина Россия Фото: pixabay
Решение России о признании независимости ДНР и ЛНР может иметь региональные и глобальные последствия, заявила заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает Zakon.kz.

Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила сожаление в связи с принятым Россией решением о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Переговоры – единственный путь преодолеть разногласия между ключевыми сторонами. Риск масштабного конфликта в Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой.Розмари Ди Карло

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Владимир Путин «разорвал в клочья Минские соглашения». В США не верят, что президент России остановится на этом.

Постпред России Василий Небензя подготовил официальное заявление, которое собирается озвучить на заседании СБ.

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