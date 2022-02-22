Признание ДНР и ЛНР: в ООН выразили сожаление из-за решения России

Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила сожаление в связи с принятым Россией решением о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Переговоры – единственный путь преодолеть разногласия между ключевыми сторонами. Риск масштабного конфликта в Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой. Розмари Ди Карло

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Владимир Путин «разорвал в клочья Минские соглашения». В США не верят, что президент России остановится на этом.

Постпред России Василий Небензя подготовил официальное заявление, которое собирается озвучить на заседании СБ.