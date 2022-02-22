08:29 22.02.2022
Признание ДНР и ЛНР: в ООН выразили сожаление из-за решения России
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Решение России о признании независимости ДНР и ЛНР может иметь региональные и глобальные последствия, заявила заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает Zakon.kz.
Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила сожаление в связи с принятым Россией решением о признании независимости ДНР и ЛНР. Об этом стало известно на заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.
Переговоры – единственный путь преодолеть разногласия между ключевыми сторонами. Риск масштабного конфликта в Украине велик, его нужно предотвратить любой ценой.Розмари Ди Карло
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