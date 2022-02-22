08:39 22.02.2022
Акмолинская область перешла в «зеленую» зону
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 483 случая заражения, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Алматы и Северо-Казахстанская область;
в «желтой» зоне: Костанайская, Павлодарская области;
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ