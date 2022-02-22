Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:39 22.02.2022

Акмолинская область перешла в «зеленую» зону

коронавирус матрица Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 483 случая заражения, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Алматы и Северо-Казахстанская область;

  • в «желтой» зоне: Костанайская, Павлодарская области;

  • в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент и Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Казахстан Акмолинская область

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Данияр Кунафин
COVID-19 Акмолинская область Казахстан
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы
21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все