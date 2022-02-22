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Законодательство РК
09:41 22.02.2022

В правительстве перечислили регионы с низким уровнем ревакцинации

Ревакцинация, вакцинация, COVID-19 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов отмечается низкий уровень ревакцинации. Основная причина низкого охвата – недостаточная эффективность разъяснительной работы среди населения, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании глава Минздрава напомнила, что для увеличения охвата вакцинацией и ревакцинацией уязвимых групп населения в Казахстане инвалидам всех групп разрешено использование всех видов вакцин, в том числе вакцины Pfizer.

Также, по ее словам, разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц старше 50 лет и для завершения первичного курса вакцинации лицам, получившим первый компонент за пределами Казахстана.

Отвечая на вопрос премьер-министра РК Алихана Смаилова, министр здравоохранения объяснила, что на сегодня в ряде регионов отмечается низкий уровень ревакцинации.

В четырех регионах отмечается низкий уровень ревакцинации, а именно – в Атырауской, Мангистауской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Основная причина низкого охвата – недостаточная эффективность разъяснительной работы среди населения.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, большинство регионов находятся в «зеленой» зоне, однако мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять.

По поручению главы государства принимаются меры по послаблению санитарных требований. Несмотря на это, акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения. В регионах для этого имеется достаточное количество вакцин. По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Акимам отстающих регионов необходимо взять вопрос на строгий контроль. Алихан Смаилов
Айша Тулеубекова
COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Смаилов Алихан Казахстан
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