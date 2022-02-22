В правительстве перечислили регионы с низким уровнем ревакцинации

На заседании глава Минздрава напомнила, что для увеличения охвата вакцинацией и ревакцинацией уязвимых групп населения в Казахстане инвалидам всех групп разрешено использование всех видов вакцин, в том числе вакцины Pfizer.

Также, по ее словам, разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц старше 50 лет и для завершения первичного курса вакцинации лицам, получившим первый компонент за пределами Казахстана.

Отвечая на вопрос премьер-министра РК Алихана Смаилова, министр здравоохранения объяснила, что на сегодня в ряде регионов отмечается низкий уровень ревакцинации.

В четырех регионах отмечается низкий уровень ревакцинации, а именно – в Атырауской, Мангистауской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Основная причина низкого охвата – недостаточная эффективность разъяснительной работы среди населения. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, большинство регионов находятся в «зеленой» зоне, однако мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять.