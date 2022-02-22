В правительстве перечислили регионы с низким уровнем ревакцинации
На заседании глава Минздрава напомнила, что для увеличения охвата вакцинацией и ревакцинацией уязвимых групп населения в Казахстане инвалидам всех групп разрешено использование всех видов вакцин, в том числе вакцины Pfizer.
Также, по ее словам, разрешено использование вакцины Pfizer для ревакцинации лиц старше 50 лет и для завершения первичного курса вакцинации лицам, получившим первый компонент за пределами Казахстана.
Отвечая на вопрос премьер-министра РК Алихана Смаилова, министр здравоохранения объяснила, что на сегодня в ряде регионов отмечается низкий уровень ревакцинации.
В четырех регионах отмечается низкий уровень ревакцинации, а именно – в Атырауской, Мангистауской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Основная причина низкого охвата – недостаточная эффективность разъяснительной работы среди населения.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется, большинство регионов находятся в «зеленой» зоне, однако мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять.
По поручению главы государства принимаются меры по послаблению санитарных требований. Несмотря на это, акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения. В регионах для этого имеется достаточное количество вакцин. По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Акимам отстающих регионов необходимо взять вопрос на строгий контроль. Алихан Смаилов