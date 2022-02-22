10:42 22.02.2022
Глава Минфина рассказал, как наводят порядок на границе с Китаем
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал о мерах, принимаемых для устранения расхождений таможенной статистики Казахстана и Китая на границе, передает корреспондент Zakon.kz.
Несмотря на карантинные ограничения в КНР, в рамках двусторонних переговоров будут проработаны вопросы сверки данных для определения причин расхождений таможенной статистики. Планируется расширить объем сведений при обмене с КНР предварительной информацией из экспортных деклараций как по автомобильному транспорту, так и по железнодорожному.Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев
Также, по его словам, с китайской стороной будет отработан вопрос низкой пропускной способности на их пунктах пропуска.
Кроме того, планируется упрощение бизнес-процессов между КТЖ и КГД на приграничных железнодорожных станциях, а также интеграция информсистем КГД, КТЖ и КНБ. Что касается ввоза китайских товаров со стран ЕАЭС, то с кыргызской стороной проводятся переговоры по обмену сведениями и достоверности отражения в товаросопроводительных документах ввозимых в Казахстан товаров.Ерулан Жамаубаев
При этом планируется расширить перечень продукции, ввозимой из Кыргызстана и России, по которой применяется контроль минимального уровня цен для обеспечения полноты уплаты НДС из стран ЕАЭС.
Законодательно будут усилены квалификационные требования к уполномоченным экономическим операторам. Это позволит включать в реестр только добросовестных участников внешнеэкономической деятельности. Также будет усилена административная ответственность за нарушения в таможенной сфере путем введения штрафов в процентном соотношении к сумме незадекларированных товаров, вместо штрафов в МРП. Глава Минфина РК
Выступая в Парламенте 11 января 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ответственным госорганам навести порядок на таможенной границе с Китаем. Ситуацию на границе глава государства назвал «самым настоящих бардаком» и заявил, что Казахстан из-за этого теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов.