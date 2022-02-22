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Законодательство РК
10:39 22.02.2022

Может ли гражданин РФ переоформить свою недвижимость в Казахстане

продажа жилья в РК Фото: Zakon.kz
Может ли российский гражданин, имеющий недвижимость в Казахстане, переоформить или продать ее другому лицу, казахстанскому гражданину. Такой вопрос задали на сайте egov.kz министру юстиции, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа Минюста, согласно ст. 3 Гражданского кодекса, иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены гражданским законодательством для граждан и юридических лиц РК, если законодательными актами не предусмотрено иное.

В соответствии со ст. 9 закона «О правовом положении иностранцев» иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, в жилищных отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане республики, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.Министерство юстиции

Вместе с тем в министерстве отметили, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Доверенность должна быть нотариально заверена на управление имуществом и на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, если иное не установлено законодательными актами.

Лариса Черненко
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