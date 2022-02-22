Размер новых ставок на утильсбор объявят в Казахстане 23 февраля

Что касается вопроса ставки. Ставки завтра будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

При этом министр уточнил, что имевшиеся на счетах «Оператора РОП» порядка 220 млрд тенге переданы новому предприятию «Жасыл Даму».

Также глава Минэкологии прокомментировал вопрос, пойдут ли эти деньги на льготное кредитование.