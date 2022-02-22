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Законодательство РК
11:08 22.02.2022

Размер новых ставок на утильсбор объявят в Казахстане 23 февраля

размер новых ставок Фото: pixabay
На пресс-конференции в правительстве министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что определены новые ставки на утильсбор, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается вопроса ставки. Ставки завтра будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев

При этом министр уточнил, что имевшиеся на счетах «Оператора РОП» порядка 220 млрд тенге переданы новому предприятию «Жасыл Даму».

Также глава Минэкологии прокомментировал вопрос, пойдут ли эти деньги на льготное кредитование.

Это будем смотреть согласно нормам законодательства. Пока не могу сказать.Сериккали Брекешев
Оксана Скибан
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