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11:17 22.02.2022

Курс доллара резко вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,06 тенге, поднявшись сразу на 2,69 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился на вчерашних торгах и составил 5,5799 тенге (-0,0693), китайского юаня, напротив, вырос – до 67,9685 тенге (+0,2013).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-433,5 тенге, евро – по 487-490 тенге, российские рубли – по 5,45-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 22 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 2,87%, составив 92,80 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 1,49% – до 96,81 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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