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09:02 22.02.2022

Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

Brent цена стоимость Фото: pixabay
Отмечается, что нефть начала дорожать после решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает Zakon.kz.

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

Цена поднималась до 97,6 доллара. По состоянию на 09:00 по времени Нур-Султана стоимость нефти – 96,8 доллара.

Отмечается, что нефть начала дорожать после решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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