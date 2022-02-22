Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 97 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года.

Цена поднималась до 97,6 доллара. По состоянию на 09:00 по времени Нур-Султана стоимость нефти – 96,8 доллара.

Отмечается, что нефть начала дорожать после решения президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.