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Законодательство РК
11:40 22.02.2022

Двоих подростков жестоко избили в Алматы — виновные задержаны

расследование дела Фото: Zakon.kz
В Наурызбайском районе города Алматы мужчины жестоко избили двоих подростков. Один из школьников попал в больницу, заведено уголовное дело, передает Zakon.kz.

Алматинка Татьяна Ким написала в Facebook, что инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы. Двое взрослых мужчин затеяли ссору с подростками 14 и 15 лет, которая перешла в избиение школьников.

Мальчики получили серьезные травмы: перелом руки, сотрясение мозга и множественные гематомы. Один из школьников находится в больнице. Был избит и сосед подростков, 50-летний мужчина, который попытался заступиться за детей.

В Департаменте полиции Алматы заявили, что данный факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района.

Уголовное дело зарегистрировано по ст. 107 УК РК. Один из подростков сейчас находится в больнице, получает лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Более объективные обстоятельства произошедшего установит следствие.Начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов

В пресс-службе ДП Алматы отметили, что виновные понесут справедливое и заслуженное наказание, предусмотренное законодательством РК.

Оксана Житникова
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