Двоих подростков жестоко избили в Алматы — виновные задержаны

Алматинка Татьяна Ким написала в Facebook, что инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы. Двое взрослых мужчин затеяли ссору с подростками 14 и 15 лет, которая перешла в избиение школьников.

Мальчики получили серьезные травмы: перелом руки, сотрясение мозга и множественные гематомы. Один из школьников находится в больнице. Был избит и сосед подростков, 50-летний мужчина, который попытался заступиться за детей.

В Департаменте полиции Алматы заявили, что данный факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района.

Уголовное дело зарегистрировано по ст. 107 УК РК. Один из подростков сейчас находится в больнице, получает лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Более объективные обстоятельства произошедшего установит следствие. Начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов

В пресс-службе ДП Алматы отметили, что виновные понесут справедливое и заслуженное наказание, предусмотренное законодательством РК.