11:40 22.02.2022
Двоих подростков жестоко избили в Алматы — виновные задержаны
Фото: Zakon.kz
В Наурызбайском районе города Алматы мужчины жестоко избили двоих подростков. Один из школьников попал в больницу, заведено уголовное дело, передает Zakon.kz.
Алматинка Татьяна Ким написала в Facebook, что инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы. Двое взрослых мужчин затеяли ссору с подростками 14 и 15 лет, которая перешла в избиение школьников.
Мальчики получили серьезные травмы: перелом руки, сотрясение мозга и множественные гематомы. Один из школьников находится в больнице. Был избит и сосед подростков, 50-летний мужчина, который попытался заступиться за детей.
В Департаменте полиции Алматы заявили, что данный факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района.
Уголовное дело зарегистрировано по ст. 107 УК РК. Один из подростков сейчас находится в больнице, получает лечение. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Более объективные обстоятельства произошедшего установит следствие.Начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Дидар Аханов
В пресс-службе ДП Алматы отметили, что виновные понесут справедливое и заслуженное наказание, предусмотренное законодательством РК.