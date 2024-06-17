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Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау

Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 20:21 Фото: t me/aktau_112
В Казнет попали кадры, на которых подростки толпой жестоко избили мальчика в Актау, сообщает Zakon.kz.

На видео подросток лежит на земле и плачет от наносимых ему ударов. 

В Департаменте полиции Мангистауской области Zakon.kz сообщили, что несовершеннолетние установлены и доставлены в Управление полиции города Актау, где с ними в присутствии законных представителей проведена профилактическая беседа. 

"Родители привлечены к административной ответственности. Также несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростки на самокате сбили пенсионерку и уехали.

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