Подростки толпой жестоко избили сверстника в Актау

В Казнет попали кадры, на которых подростки толпой жестоко избили мальчика в Актау, сообщает Zakon.kz.

На видео подросток лежит на земле и плачет от наносимых ему ударов.

В Департаменте полиции Мангистауской области Zakon.kz сообщили, что несовершеннолетние установлены и доставлены в Управление полиции города Актау, где с ними в присутствии законных представителей проведена профилактическая беседа.

"Родители привлечены к административной ответственности. Также несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростки на самокате сбили пенсионерку и уехали.