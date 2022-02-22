БРК повысит прозрачность своей деятельности

В совещании приняли участие председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев и председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Руслан Искаков.

При разработке концепции реформирования деятельности АО «Банк развития Казахстана» были учтены рекомендации Министерства национальной экономики РК, единственного акционера АО «НУХ «Байтерек».

В рамках реформирования планируется, что БРК будет больше ориентирован на льготное финансирование производств несырьевой продукции верхнего и среднего уровня переделов. Это масштабные и капиталоемкие инвестиционные проекты с длительными сроками окупаемости, имеющие стратегическую и экономическую значимость для страны. Кроме того, БРК акцентирует свою работу на финансировании экспортоориентированных производств, а также проектов, направленных на трансфер технологий, импортозамещение и развитие инфраструктуры. Председатель правления холдинга Канат Шарлапаев

Реформирование деятельности БРК предполагает расширение доступа к продуктам БРК и повышение оперативности оказания услуг.

К примеру, планируется сократить сроки совокупного рассмотрения заявок с 153 на 80 рабочих дней, а также внедрить цифровую платформу по принятию и рассмотрению кредитных заявок. Будет запущен дистанционный цифровой банковский сервис «Банк-Клиент», который сократит сроки операционного обслуживания клиентов и обеспечит прозрачность отслеживания статуса кредитных заявок.

Кроме того, БРК будет развивать механизмы софинансирования (синдицированное кредитование) с участием банков второго уровня и международных финансовых организаций, что позволит расширить вовлеченность частного капитала в развитие экономики Казахстана.