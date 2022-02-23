Топ-5 казахстанских фильмов, которые стоит посмотреть
Первый киносеанс на территории Казахстана состоялся 22 июня 1910 года в городе Верный. Самым первым казахстанским фильмом стала звуковая кинокартина «Амангельды» о легендарном борце с антиколониальной политикой. С того самого времени отечественный кинематограф продолжает эволюционировать. Несмотря на многие кинокартины, которые имели кассовый и зрительский провал, среди них найдутся и те, что имели видимый успех не только среди казахстанцев, но и среди зрителей других стран, а также завоевали международные награды.
Пять казахстанских фильмов, за которые не стыдно:
«Шал» – фильм казахстанского режиссера Ермека Турсунова, снятый по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Действие фильма разворачивается в сельской местности. Пытаясь отогнать овец на пастбище, главный герой, старик, теряется в степи. Но это еще полбеды – за ним начинают охотиться голодные степные волки. Тем временем внук старика с помощью жителей села и служб спасения отправляется на поиски деда.
«Томирис» – кинокартина Акана Сатаева, повествующая о легендарной сакской царице Томирис, которая смогла дать отпор персидскому царю Киру и сохранить целостность племени массагетов. Все знают царицу Томирис – отважную и смелую воительницу. Но фильм Сатаева раскрывает подробности ее жизни до того, как она взошла на сакский трон.
«Дорога к матери» – это история о силе материнской любви, которая помогла главному герою пережить самые сложные удары судьбы. Его разлучили с матерью, когда он был совсем ребенком. С тех самых пор он ищет дорогу домой, дорогу к матери, которая ждет его на протяжении всей жизни. Это кинокартина о настоящем патриотизме, о стойкости духа и вечной любви.
«Рэкетир». На фоне «Бригады» и «Бумера» первый казахстанский фильм в жанре криминала имел успех и положил начало коммерческому казахстанскому кино. Фильм повествует о начинающем боксере Саяне. Он присоединяется к криминальной группировке, чтобы выжить в суровые 90-е. Проходят годы, преступный авторитет Саяна растет. Но наступает такой момент, когда он понимает, что за все в этой жизни нужно платить.
«Войско Мын Бала». Историческая драма о переломной эпохе Казахского ханства – кровопролитной войне с джунгарами. Фильм о героизме, патриотизме, о любви к родной земле. Воины-юноши, известные как «Мың Бала», во главе с Сартаем вступают в неравный бой с противником и преломляют ход битвы. Решающим сражением в фильме становится Анрыкайская битва.