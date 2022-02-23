Топ-5 казахстанских фильмов, которые стоит посмотреть

Первый киносеанс на территории Казахстана состоялся 22 июня 1910 года в городе Верный. Самым первым казахстанским фильмом стала звуковая кинокартина «Амангельды» о легендарном борце с антиколониальной политикой. С того самого времени отечественный кинематограф продолжает эволюционировать. Несмотря на многие кинокартины, которые имели кассовый и зрительский провал, среди них найдутся и те, что имели видимый успех не только среди казахстанцев, но и среди зрителей других стран, а также завоевали международные награды.

Пять казахстанских фильмов, за которые не стыдно: