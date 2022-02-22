Главные изменения в законодательстве за неделю: с 14 по 20 февраля

Послабления в карантинных ограничениях

Принято постановление главного государственного санитарного врача РК от 18 февраля 2022 года «О внедрении проекта Ashyq».

Документ устанавливает режим работы:

для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия «синего» или безопасного «зеленого» статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

в «зеленой» и «желтой» зонах – деятельность без ограничений;

в «красной» зоне – с ограничениями по наполняемости объектов.

Постановление главного государственного санитарного врача РК от 18 февраля 2022 года, согласно которому не требуется ПЦР-тест лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в РК, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы РК.

Отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний.

А вакциной «Комирнати» («Пфайзер») смогут привиться или ревакцинироваться лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп.

Утверждена Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года

Постановлением правительства Казахстана от 30 декабря 2021 года утверждена Концепция развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021-2030 годы.

Ожидаемые результаты:

создание необходимой для сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителей инфраструктуры, включая объекты логистики и мелкие производства;

формирование семи крупных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции;

эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения с увеличением налоговой нагрузки на неиспользуемые участки. Ускорение работы по диверсификации структуры посевных площадей, модернизация подходов к мелиорации и рекультивации почвы;

внедрение механизмов по стимулированию развития кооперации сельхозпроизводителей – региональные продуктовые хабы.

Уплата госпошлины

Нормативным постановлением Верховного суда РК от 10 февраля 2022 года внесены изменения и дополнения в части применения судами законодательства о судебных расходах по гражданским делам.

Согласно изменениям уплата государственной пошлины может быть произведена заявителем через своего представителя при условии, что в платежных документах указано, что соответствующая сумма госпошлины уплачена именно истцом, заявителем, обратившимся в суд, с указанием ИИН для физического лица и бизнес-идентификационного номера для юридического лица плательщика.

При указании в платежных документах в качестве плательщика только сведений о представителе, заявление подлежит возвращению в связи с неуплатой государственной пошлины плательщиком.

Сумма возмещения судебных расходов по оплате помощи представителя по делам имущественного характера не должна превышать пределы, установленные ст. 113 ГПК, и не может быть снижена по ходатайству сторон или усмотрению суда.

Возмещение имущественного вреда пострадавшим МСБ

Подписан новый приказ МНЭ РК от 18 февраля 2022 года, которым вносятся изменения в правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

Так, размер возмещения стоимости определяется:

для недвижимого имущества, движимого имущества с суммой ущерба до 10 млн тенге – по упрощенному механизму;

для недвижимого имущества, с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, ПСД;

для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению движимого имущества, с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчета об оценке с учетом износа недвижимости на день наступления ущерба;

для товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – по упрощенному механизму.

Оплата услуг, связанных с проведением оценки имущества или сопутствующих аудиторских услуг, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, а также оплата услуг адвоката, возлагается на местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы или фонды.

АСП и соцпакет

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 9 февраля 2022 года внесены изменения в правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи и предоставления гарантированного социального пакета.

Так, выплата АСП производится уполномоченным органом путем зачисления на банковские счета по выплате адресной социальной помощи или электронными деньгами на электронные кошельки.

Обусловленная денежная помощь оказывается в форме ежемесячных или единовременных денежных выплат, в том числе электронными деньгами на электронные кошельки, в том числе одиноким или одиноко проживающим малообеспеченным трудоспособным лицам, а также малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена.

Санэпиднадзор в системе УИС

Министр внутренних дел РК приказом от 8 февраля 2022 года утвердил правила организации санитарно-эпидемиологического надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В частности, карантин предусматривает:

полную изоляцию, запрещение въезда и выезда из учреждения, перемещения лиц внутри учреждения; динамическое наблюдение; приостановление свиданий с родственниками.

Все изменения, произошедшие на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.