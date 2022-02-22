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12:59 22.02.2022

Сандугаш Кенжибаева и Софья Чурсина вышли в финал квалификации ITF Forte 60 Women’s

Сандугаш Кенжибаева Фото: пресс-служба ФТК
В столичном Национальном теннисном центре завершились игры первого раунда квалификации, где сыграли сразу шесть казахстанок, сообщает Zakon.kz.

16-летняя Кенжибаева, которая еще не имеет очков в рейтинге WTA, обыграла 451-ю ракетку мира Анну Познихиренко из Украины со счетом 7:6 (7:4), 3:2. В пятом гейме второго сета Анна получила травму и отказалась доигрывать матч.

За 1 час и 22 минуты игрового времени Сандугаш семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейка из шести. Путевку в основную сетку турнира Сандугаш оспорит с турчанкой Берфу Чингиз.

Софья Чурсина

Фото: пресс-служба ФТК

Невероятную волю к победе продемонстрировала Софья Чурсина, которая в трех сетах одолела 405-ю ракетку мира Валерию Страхову – 5:7, 6:3, 10:6. В матче, продолжавшемся 2 часа и 13 минут, Софья один раз сделала эйс и шесть брейков из 12. В финале квалификации уроженке города Нур-Султан предстоит сыграть против россиянки Полины Кудерметовой.

Результаты других казахстанок по итогам первого дня квалификации:

Адель Исмагулова 2:6, 0:6 Елена Малыгина (Эстония);

Айя Нупбай 1:6, 2:6, Екатерина Макарова (Россия);

Асылжан Арыстанбекова 1:6, 2:6 Берфу Чингиз (Турция);

Мария Синицына 0:6, 0:6 Полина Кудерметова (Россия).

Трансляции турниров в прямом эфире можно увидеть на сайте WWW.KTF.KZ.

Матчи международного турнира ITF W60 смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

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Анастасия Стативкина
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