Казахстан одобрил вакцину «Спутник М» для подростков

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о решении Министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение «Спутника М», – отмечается в сообщении РФПИ.

Согласно данным РФПИ, в отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков.

«Спутник М» – двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине «Спутник V».

Единственным отличием «Спутника М» от «Спутника V» является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.

Стоит отметить, что Минздрав России зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности.

Редакция Zakon.kz обратилась за более подробной информацией в пресс-службу Минздрава РК.