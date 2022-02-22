«Нет сервиса, дорог и туалетов» – Абаев ответил на замечания велопутешественника
Уважаемые министры, вице-министры, в Казахстане напрочь отсутствует сервис. Что бы вы там ни говорили, какую бы статистику для народа ни показывали – нет этого сервиса, поверьте мне. Я – тот человек, который прошел 1200 км по нашим суровым реалиям. Вот в Турции сервис есть, в Корее есть. Почему мы все едем туда? Потому что там этот сервис есть. Велопутешественник Дамир Кушеев
Кушеев рассказал, что в октябре 2021 года проехал на велосипеде около 2700 км по Казахстану и увидел, что в стране напрочь отсутствует придорожный сервис, элементарно нет туалетов.
Он добавил, что у казахстанцев также нет достаточных средств, чтобы отдыхать в роскошных отелях, которые строят в стране.
Вы хотите, чтобы наши люди отдыхали, чтобы иностранцы приезжали. И все говорят про Rixos (в Актау). Что у нас каждый второй может позволить себе отдых в Rixos? Почему мы сравниваем только с Rixos, почему не сравниваем придорожный сервис, кемпинг? Дамир Кушеев
Велопутешественник напомнил и о проблеме с дорогами. По его словам, их просто нет, и на это неоднократно жалуются дальнобойщики.
Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал замечания Дамира Кушеева и попросил не делать таких громких выводов.
Давайте более конструктивно. Может быть, действительно, Дамир прав, здесь нужна такая небольшая встряска. Но не приемлю такого – просто взять микрофон и говорить: нету, нету, нету. Так не бывает, Дамир. Все строится и меняется. (…) Если есть конкретные предложения, то дайте их. Министр культуры и спорта Даурен Абаев
По словам министра, чтобы провести связь в те же горы, нужны огромные ресурсы, и гораздо больше, чем в любой другой стране. И, несмотря на все замечания, придорожный сервис улучшается, а автобаны строятся.
Вот эти кухонные разговоры надо прекращать. Профессиональный разговор должен быть. Придорожный сервис развивается, мы это во главу угла ставим. Понятно, что у нас не было традиции придорожного сервиса. Сейчас она потихоньку приходит. Трассы большие, автобаны строятся. Да, не идеально, но появились новые заправки и другая инфраструктура. Это не конструктивный разговор и чуть-чуть не в тему. Поэтому, коллеги, если есть конкретные предложения – дайте, без истерики. У нас сейчас слишком много стало истерик.Даурен Абаев