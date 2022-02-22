«Нет сервиса, дорог и туалетов» – Абаев ответил на замечания велопутешественника

Уважаемые министры, вице-министры, в Казахстане напрочь отсутствует сервис. Что бы вы там ни говорили, какую бы статистику для народа ни показывали – нет этого сервиса, поверьте мне. Я – тот человек, который прошел 1200 км по нашим суровым реалиям. Вот в Турции сервис есть, в Корее есть. Почему мы все едем туда? Потому что там этот сервис есть. Велопутешественник Дамир Кушеев

Кушеев рассказал, что в октябре 2021 года проехал на велосипеде около 2700 км по Казахстану и увидел, что в стране напрочь отсутствует придорожный сервис, элементарно нет туалетов.

Он добавил, что у казахстанцев также нет достаточных средств, чтобы отдыхать в роскошных отелях, которые строят в стране.

Вы хотите, чтобы наши люди отдыхали, чтобы иностранцы приезжали. И все говорят про Rixos (в Актау). Что у нас каждый второй может позволить себе отдых в Rixos? Почему мы сравниваем только с Rixos, почему не сравниваем придорожный сервис, кемпинг? Дамир Кушеев

Велопутешественник напомнил и о проблеме с дорогами. По его словам, их просто нет, и на это неоднократно жалуются дальнобойщики.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев прокомментировал замечания Дамира Кушеева и попросил не делать таких громких выводов.

Давайте более конструктивно. Может быть, действительно, Дамир прав, здесь нужна такая небольшая встряска. Но не приемлю такого – просто взять микрофон и говорить: нету, нету, нету. Так не бывает, Дамир. Все строится и меняется. (…) Если есть конкретные предложения, то дайте их. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

По словам министра, чтобы провести связь в те же горы, нужны огромные ресурсы, и гораздо больше, чем в любой другой стране. И, несмотря на все замечания, придорожный сервис улучшается, а автобаны строятся.