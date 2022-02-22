Снег с метелью ожидается в Казахстане 23 февраля

На севере, в центре и на востоке Казахстана пройдет снег с метелью, также ожидается гололед. На остальной территории страны сохранится погода без осадков. Местами по республике – туман и усиление ветра. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области на северо-западе и юге синоптики прогнозируют туман, гололед, ночью на севере, востоке усилится ветер до 15-20 м/с, в восточной половине ожидается метель.

Ночью и утром на севере Алматинской области ожидается туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра до 18-23 м/с.

На северо-востоке и в горных районах Жамбылской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах области – туман.

На северо-востоке Костанайской области – усиление ветра до 15-20 м/с, низовая метель, на западе, юго-западе области – туман.

В Северо-Казахстанской области на юге – туман, ночью на востоке, днем на севере – метель, гололед, днем на севере, западе – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в центре Павлодарской области – туман, гололед.

На севере Восточно-Казахстанской области – метель, ночью в Жарминском районе усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области, на западе, севере, в центре Атырауской области, на севере, юго-востоке, в центре Актюбинской области, ночью и утром в центре Мангистауской области – туман.