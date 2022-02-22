Казахстан не будет ужесточать карантин из-за ухудшения эпидситуации в других странах

Мы сейчас не думаем о новых ограничениях, мы рассматриваем вопросы дальнейшего послабления карантинных мер. Смотрим и на ситуацию в мире. Ералы Тугжанов

Вице-премьер также ответил на вопрос о том, будут ли отменять в Казахстане систему Ashyq.

Мы пока еще не отказываемся, потому что нужно немного терпения. И вас я призываю набраться терпения. Я же сказал, что в ряде стран у нас есть определенный рост, в 34 странах мира сегодня наблюдается этот рост. Поэтому нужно в этом вопросе соблюдать определенные меры. Масочный режим еще никто не отменял, социальную дистанцию нужно соблюдать. Ералы Тугжанов

Ранее на заседании правительства глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что эпидситуации в Казахстане стабилизируется. На 22 февраля в «красной» зоне только Алматы и Северо-Казахстанская область. В «желтой» зоне – Костанайская и Павлодарская области. Остальные регионы в «зеленой» зоне.