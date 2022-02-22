Эпидситуация по коронавирусу стабилизируется – Минздрав РК

В Республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется, прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с 27 января составляет меньше единицы и равен 0,6. Министр здравоохранения Ажар Гиният

По ее данным, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на сегодня Республика Казахстан – в «зеленой» зоне, внутри страны два региона находятся в «красной» зоне, два региона – в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

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