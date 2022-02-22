09:21 22.02.2022
Эпидситуация по коронавирусу стабилизируется – Минздрав РК
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
В Республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется, прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который с 27 января составляет меньше единицы и равен 0,6. Министр здравоохранения Ажар Гиният
По ее данным, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на сегодня Республика Казахстан – в «зеленой» зоне, внутри страны два региона находятся в «красной» зоне, два региона – в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.
Акмолинская область перешла в «зеленую» зону
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Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. Так, за последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекцией снизилось в 34 раза. Число лиц, получающих стационарное лечение, уменьшилось в 2,3 раза, амбулаторных больных – в 5,1 раз. На сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тыс. пациентов, из них 86% (26 648 пациентов) на амбулаторном уровне и 14% (4198) – на стационарном.Глава Минздрава РК