Вирусолог оценил эффективность молока с антителами от COVID-19

Но оно будет бесполезно в борьбе с инфекцией, проникшей в дыхательные пути, отметил вирусолог.

«Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем — то есть все, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться. Фактически, будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения — верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать», — пояснил он «Газете.ru».

Также Волчков отметил, что идея выделять антитела из молока, чтобы вводить их иным путем — бессмысленна.

В этом случае организм коровы должен вырабатывать те же антитела, что и человеческий, а добиться этого можно лишь с помощью генетической модификации. Вирусолог Волчков

Ранее ученые из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2, привив коров и коз от коронавируса. Исследователи надеются, что употребление такого молока позволит хотя бы частично защитить население от COVID-19.