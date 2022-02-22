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15:43 22.02.2022

Вирусолог оценил эффективность молока с антителами от COVID-19

молочная продукция Фото: pixabay
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что молоко вакцинированных от коронавируса коз и коров, содержащее антитела к SARS-CoV-2, может нейтрализовать вирус в желудке, передает Zakon.kz.

Но оно будет бесполезно в борьбе с инфекцией, проникшей в дыхательные пути, отметил вирусолог.

«Антитела содержатся в молоке, мы молоко потребляем — то есть все, что касается ЖКТ, будет как-то нейтрализоваться. Фактически, будет происходить нейтрализация вирусов на уровне желудочно-кишечного тракта. Наверное, это имеет смысл делать по отношению к вирусам, которые ровно через ЖКТ и распространяются. Другое дело, что основной путь заражения — верхние дыхательные пути. И тут молоком разве что горло полоскать», — пояснил он «Газете.ru».

Также Волчков отметил, что идея выделять антитела из молока, чтобы вводить их иным путем — бессмысленна.

В этом случае организм коровы должен вырабатывать те же антитела, что и человеческий, а добиться этого можно лишь с помощью генетической модификации.Вирусолог Волчков

Ранее ученые из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан смогли получить молоко с антителами к SARS-CoV-2, привив коров и коз от коронавируса. Исследователи надеются, что употребление такого молока позволит хотя бы частично защитить население от COVID-19.

Оксана Житникова
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