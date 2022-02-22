Магическая дата — сколько казахстанских пар решили сыграть свадьбы в «счастливый» день

Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии».

779 заявлений на регистрацию брака поступило в Казахстане 22 февраля 2022 года. Пресс-служба АО «НИТ»

Это в разы больше среднестатистического показателя, отметили специалисты.

Например, на 1 февраля 2022 года через портал egov.kz было подано всего 14 заявок. Пресс-служба АО «НИТ»