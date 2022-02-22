16:07 22.02.2022
Магическая дата — сколько казахстанских пар решили сыграть свадьбы в «счастливый» день
Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
779 заявлений на регистрацию брака подали казахстанцы в «счастливый» день – 22.02.2022, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в АО «Национальные информационные технологии».
779 заявлений на регистрацию брака поступило в Казахстане 22 февраля 2022 года.Пресс-служба АО «НИТ»
Это в разы больше среднестатистического показателя, отметили специалисты.
Например, на 1 февраля 2022 года через портал egov.kz было подано всего 14 заявок.Пресс-служба АО «НИТ»
22.02.2022 – уникальная зеркальная дата, которая выпадает раз в 180 лет. Также этот день называют Днем шести двоек. Комбинация цифр одинаково читается с обеих сторон.