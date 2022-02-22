16:09 22.02.2022
Курс доллара превысил 441 тенге в обменниках
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 433,39 тенге, поднявшись сразу на 5,02 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 5,4207 (-0,1592), объем торгов составил 105 млн рублей.
При этом средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 68,0170 (+0,0485), объем торгов – 4,6 млн юаней.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-441,3 тенге, евро – по 493-497,5 тенге, российские рубли – по 5,47-5,57 тенге.