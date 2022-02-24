Freedom Finance Bank оцифровал госпрограмму «7-20-25»

Теперь цифровую ипотеку по «7-20-25», которая оформляется онлайн, без сбора документов и за сутки, казахстанцы могут получить по льготной процентной ставке.

Условия следующие: ставка вознаграждения ‒ 7% (ГЭСВ – 7.2%), первоначальный взнос ‒ от 20%, срок кредитования ‒ до 25 лет. Купить можно только первичную недвижимость, введенную в эксплуатацию. Максимальная стоимость приобретаемого жилья для Нур-Султана, Алматы и в пригородных зонах Шымкента, Актау и Атырау составляет 25 млн тенге, для Караганды – 20 млн, для регионов – 15 млн.

Основные требования к заемщику ‒ наличие гражданства РК, подтвержденный доход, а также отсутствие жилья на праве собственности и других ипотечных кредитов.

Для оформления цифровой ипотеки по «7-20-25» достаточно выбрать и забронировать квартиру у застройщика, подходящую под требования программы.

Далее рассчитать условия на сайте Freedom Finance Bank, указать ИИН, номер телефона и подать заявку. Весь процесс проходит онлайн, в том числе и регистрация залога. Физическое присутствие требуется лишь при заключении договора купли-продажи.

Преимущества ‒ условия госпрограммы, 24 часа с момента подачи заявки до оформления ипотеки, отсутствие бумажной волокиты и комиссий за предоставление и обслуживания займа, возможность использовать пенсионные накопления в качестве первоначального взноса.

Мы планомерно шли к государственной программе финансирования ипотеки. Более 90% рынка ипотечного кредитования в Казахстане осуществляется за счет госпрограмм и средств. Также были активные запросы от наших клиентов о возможности получить доступное жилье. Это стало для нас логичным шагом развития платформы цифровой ипотеки. Продукт и процесс, который мы реализовали ранее, позволил всего за 30 дней запустить «7-20-25». Мы предоставили возможность заведения заявки с разных каналов, убрали полностью логистику с банком ‒ весь процесс начинается у застройщика и там же финализируется, постоянно автоматизируем процессы и подключаем новые сервисы. В планах также дать возможность казахстанцам получать ипотеку и в выходные дни, не приходя в банк. Уверены, что сможем придать импульс развитию госпрограмм. Советник председателя Совета директоров Freedom Finance Bank Айдос Жумагулов

Заместитель председателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» Рустем Кыдыков заявил, что участие Freedom Finance Bank расширяет возможности и охват программы «7-20-25».

Льготные условия жилищной программы и цифровые технологии банка создают синергию, которая направлена на удобство, комфорт и безопасность заемщиков, – заключил Рустем Кыдыков.

По цифровой ипотеке также можно купить квартиру на вторичном рынке.

Ознакомьтесь с условиями и рассчитайте ипотеку на кредитном калькуляторе на сайте банка.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021

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