17:13 22.02.2022
Каирбек Ускенбаев считает, что на строительном рынке нет монополистов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня на брифинге после заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев высказал мнение по поводу недавних сообщений о монополии на рынке жилищного строительства.
Журналистов интересовал вопрос, как глава ведомства собирается решать вопросы по снижению стоимости жилья в два раза и будет ли он договариваться с монополистами.
Министр пояснил, что «никто ни с кем договариваться не собирается».
Есть системные меры. Мы отслеживаем на этом рынке, есть монополия или нет. Если вы говорите о компании BI Group, то ее вклад в строительство жилья в столице составляет 22,7%. Является ли она монополистом или нет, это вам судить. По городу Алматы примерно также. Есть 2,4 млн кв. м жилья в год, где-то 300-400 тыс. кв. м – BI, и примерно в этих же параметрах BAZIS сдал. Мы это отслеживаем. Поэтому оснований кого-то признавать монополистом, наверное, нет.Каирбек Ускенбаев