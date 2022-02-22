Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:13 22.02.2022

Каирбек Ускенбаев считает, что на строительном рынке нет монополистов

строительство Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня на брифинге после заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев высказал мнение по поводу недавних сообщений о монополии на рынке жилищного строительства.

Журналистов интересовал вопрос, как глава ведомства собирается решать вопросы по снижению стоимости жилья в два раза и будет ли он договариваться с монополистами.

Министр пояснил, что «никто ни с кем договариваться не собирается».

Есть системные меры. Мы отслеживаем на этом рынке, есть монополия или нет. Если вы говорите о компании BI Group, то ее вклад в строительство жилья в столице составляет 22,7%. Является ли она монополистом или нет, это вам судить. По городу Алматы примерно также. Есть 2,4 млн кв. м жилья в год, где-то 300-400 тыс. кв. м – BI, и примерно в этих же параметрах BAZIS сдал. Мы это отслеживаем. Поэтому оснований кого-то признавать монополистом, наверное, нет.Каирбек Ускенбаев
Анастасия Московчук
Ускенбаев Каирбек Казахстан
Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР
22.02.2022
Получение пенсии в странах ЕАЭС – разъяснение Минтруда
21.02.2022
Как изменился курс валют к рублю после обращения Путина
22.02.2022
Зеленский обратился к нации
22.02.2022
Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все