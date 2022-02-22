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17:14 22.02.2022

Поединок боксеров Уайта и Фьюри состоится на знаменитом «Уэмбли»

Бокс Матч за титул Фото: Instagram/dillianwhyte
Непобежденный британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО), выступающий в тяжелой весовой категории, и временный чемпион WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) дали свое согласие на бой, сообщает Zakon.kz.  

Обязательный претендент на титул WBC в тяжелом весе, англичанин с ямайскими корнями Диллиан Уайт подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри. По сообщениям инсайдеров, судьба данного боя решилась на торгах. С рекордной ставкой (более 41 млн долларов США) победила команда Фьюри. Он получит за встречу 29,5 млн, Уайту достанется около 7,4 млн. А 10% от победной ставки, 4,1 млн, положит в карман победитель этой схватки.

Где бы они ни хотели провести бой, когда бы они ни хотели провести бой, мне все равно. Я уже давно хочу с ним сразиться.Диллиан Уайт

Бой Фьюри и Уайта планируют провести 23 апреля в Лондоне, на знаменитом футбольном стадионе «Уэмбли». Оба боксера провели свои последние встречи в 2021 году.

Тайсон Фьюри в октябре отстоял свой чемпионский пояс в бою против американца Деондея Уайлдера, нокаутировав его в 11-м раунде. А Диллиан Уайт 27 марта вернул себе титул временного чемпиона мира по версии WBC в поединке с россиянином Александром Поветкиным.

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