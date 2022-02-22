Акмолинцы завоевали 11 медалей кубка РК по грэпплингу

По данным Управления внутренней политики Акмолинской области, юные спортсмены завоевали три золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

В городе Бейнеу Мангистауской области прошел Кубок Республики Казахстан по грэпплингу среди детей и юношей.

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов с разных областей.

Акмолинскую область представили воспитанники областной детско-юношеской спортивной школы, которые завоевали 11 наград различного достоинства.

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

В соревнованиях по грэпплингу чемпионами стали Сергей Капытов и Радмир Абилов. «Серебро» в весовой категории у Ильи Семенова, третье место занял Ильяс Исмугалиев.

В грэпплинге в весе 38 кг не было равных Сергею Копытову. Серебряными призерами стали Чингисхан Балгужин, Илья Семенов, Радмир Абилов и Ильяс Исмунгалиев. Замкнули тройку лидеров Бакжаксы Айбат и Азиз Исаев.

Мне нравится этот вид спорта, в грэпплинге присутствуют приемы из самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. В планах есть покорить олимпы, для того чтобы поднять флаг нашей страны, прославить Казахстан. Хочу поблагодарить своих тренеров за подготовку и за их труд, благодаря им мы достигаем таких целей, завоевываем медали, – поделился призер Сергей Капытов.

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

К слову, для развития различных видов спорта ежегодно строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, обустраиваются спортивные площадки. Всего в области имеется 2521 спортсооружение, из них на селе – 1736.