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Законодательство РК
17:21 22.02.2022

Акмолинцы завоевали 11 медалей кубка РК по грэпплингу

соревнования Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
В регионе местными властями уделяется особое внимание развитию массового спорта, благодаря чему акмолинцы на соревнованиях демонстрируют лучший результат. Очередная победа является тому доказательством.

По данным Управления внутренней политики Акмолинской области, юные спортсмены завоевали три золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

В городе Бейнеу Мангистауской области прошел Кубок Республики Казахстан по грэпплингу среди детей и юношей.

В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов с разных областей.

Акмолинскую область представили воспитанники областной детско-юношеской спортивной школы, которые завоевали 11 наград различного достоинства.

соревнования

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

В соревнованиях по грэпплингу чемпионами стали Сергей Капытов и Радмир Абилов. «Серебро» в весовой категории у Ильи Семенова, третье место занял Ильяс Исмугалиев.

В грэпплинге в весе 38 кг не было равных Сергею Копытову. Серебряными призерами стали Чингисхан Балгужин, Илья Семенов, Радмир Абилов и Ильяс Исмунгалиев. Замкнули тройку лидеров Бакжаксы Айбат и Азиз Исаев.

Мне нравится этот вид спорта, в грэпплинге присутствуют приемы из самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. В планах есть покорить олимпы, для того чтобы поднять флаг нашей страны, прославить Казахстан. Хочу поблагодарить своих тренеров за подготовку и за их труд, благодаря им мы достигаем таких целей, завоевываем медали, – поделился призер Сергей Капытов.

соревнования

Фото: Управление внутренней политики Акмолинской области

К слову, для развития различных видов спорта ежегодно строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, обустраиваются спортивные площадки. Всего в области имеется 2521 спортсооружение, из них на селе – 1736.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
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