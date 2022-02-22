17:50 22.02.2022
В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pixabay
23 февраля штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Ночью на востоке, днем севере Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске днем – метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области – туман.
В Уральске ночью и утром – туман.
На севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области – туман.
В Актобе ночью и утром – туман.