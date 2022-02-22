17:55 22.02.2022
Мышь в корже обнаружили пациенты РДРЦ – комментарий ДСЭК Нур-Султана
Фото: Facebook/Кенжегүл Тергембай
В Нур-Султане пациенты АО «Республиканский детский реабилитационный центр» нашли мышь в корже. Ситуацию прокомментировали в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает Zakon.kz.
Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района Нур-Султана был установлен субъект предпринимательства, являющийся поставщиком продукции (коржиков). В связи с тем, что субъект предпринимательства относится к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых действует мораторий на проверки, ведется процедура по обоснованию внеплановой проверки в отношении поставщика в вышестоящие органы.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана
Информацию о находке пациентов республиканского детского реабилитационного центра в Facebook разместила журналист Кенжегүл Тергембай.