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17:55 22.02.2022

Мышь в корже обнаружили пациенты РДРЦ – комментарий ДСЭК Нур-Султана

нур-султан, медцентр, коржик, мышь, дсэк Фото: Facebook/Кенжегүл Тергембай
В Нур-Султане пациенты АО «Республиканский детский реабилитационный центр» нашли мышь в корже. Ситуацию прокомментировали в столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает Zakon.kz.
Управлением санитарно-эпидемиологического контроля Есильского района Нур-Султана был установлен субъект предпринимательства, являющийся поставщиком продукции (коржиков). В связи с тем, что субъект предпринимательства относится к субъектам малого предпринимательства, в отношении которых действует мораторий на проверки, ведется процедура по обоснованию внеплановой проверки в отношении поставщика в вышестоящие органы.Пресс-служба ДСЭК Нур-Султана

Информацию о находке пациентов республиканского детского реабилитационного центра в Facebook разместила журналист Кенжегүл Тергембай.

Динара Халдарова
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