Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:20 22.02.2022

Мошенники под видом работников Минтруда обещают соцпомощь в размере 500 тысяч тенге

телефон Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК предупреждает, что ведомство не оказывает подобной помощи, передает Zakon.kz.
Эта информация не соответствует действительности. Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками). Пресс-служба Минтруда РК

Отмечается, что, после того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.

МТСЗН РК сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону. Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.Пресс-служба Минтруда РК
Елена Беляева
Казахстан
Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР
22.02.2022
Как изменился курс валют к рублю после обращения Путина
22.02.2022
Зеленский обратился к нации
22.02.2022
Путин: Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня
21.02.2022
Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
22.02.2022
Главная Топ LIVE Все