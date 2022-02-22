18:20 22.02.2022
Мошенники под видом работников Минтруда обещают соцпомощь в размере 500 тысяч тенге
Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК предупреждает, что ведомство не оказывает подобной помощи, передает Zakon.kz.
Эта информация не соответствует действительности. Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками). Пресс-служба Минтруда РК
Отмечается, что, после того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.
МТСЗН РК сообщает, что сотрудники министерства не осуществляют обзвон граждан, все государственные социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону. Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.Пресс-служба Минтруда РК