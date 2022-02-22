Мошенники под видом работников Минтруда обещают соцпомощь в размере 500 тысяч тенге

Эта информация не соответствует действительности. Для якобы оказания материальной помощи неизвестные лица просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками). Пресс-служба Минтруда РК

Отмечается, что, после того как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи.