Новая соцпомощь казахстанцам: в Минтруда отреагировали на рассылку

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК отреагировали на рассылку о якобы новом виде социальной помощи казахстанцам по программе "Жастар", сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Минтруда, "информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы выделенных средствах для назначения социальной помощи по программе "Жастар", не соответствует действительности".

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы от имени Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) о назначении социальной помощи для лиц, моложе 35 лет в рамках программы "Жастар". Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке", – говорится в сообщении за 27 ноября 2023 года.

В ведомстве заявили, что по линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида соцпомощи.

"Соответственно, указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя для злоумышленников. Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке, либо звонить по указанному номеру во избежание взаимодействия с мошенниками". Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах господдержки "распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414".

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников". Пресс-служба МТСЗН РК

Как напомнили в ведомстве, распространение ложной информации карается по закону.

Согласно ст. 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации наказывается: минимально: штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок;

штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок; максимально: ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

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22 ноября 2023 года сообщалось, что в Казнете активно распространяют видео о "новом постановлении о выплатах". В нем говорилось, что каждому жителю Казахстана якобы полагается компенсация от 150 тыс. тенге. Эксперты заявили, что "верить распространяемому сообщению не нужно", так как "информации о "постановлении о выплатах" нет ни на официальных сайтах госорганов РК, ни в СМИ". Подробности по ссылке.