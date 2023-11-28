Новая соцпомощь казахстанцам: в Минтруда отреагировали на рассылку
Как следует из сообщения Минтруда, "информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы выделенных средствах для назначения социальной помощи по программе "Жастар", не соответствует действительности".
"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы от имени Министерства труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) о назначении социальной помощи для лиц, моложе 35 лет в рамках программы "Жастар". Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке", – говорится в сообщении за 27 ноября 2023 года.
В ведомстве заявили, что по линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида соцпомощи.
"Соответственно, указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя для злоумышленников. Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке, либо звонить по указанному номеру во избежание взаимодействия с мошенниками".Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах господдержки "распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414".
"Просим граждан доверять информации только из официальных источников".Пресс-служба МТСЗН РК
Как напомнили в ведомстве, распространение ложной информации карается по закону.
Согласно ст. 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации наказывается:
- минимально: штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок;
- максимально: ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.
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22 ноября 2023 года сообщалось, что в Казнете активно распространяют видео о "новом постановлении о выплатах". В нем говорилось, что каждому жителю Казахстана якобы полагается компенсация от 150 тыс. тенге. Эксперты заявили, что "верить распространяемому сообщению не нужно", так как "информации о "постановлении о выплатах" нет ни на официальных сайтах госорганов РК, ни в СМИ". Подробности по ссылке.