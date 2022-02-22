Риски для тенге: эксперты рассказали о влиянии рубля на казахстанскую валюту

Эксперт Эльдар Шамсутдинов считает, что в вопросе, как отразится снижение российского рубля по отношению к доллару США на Казахстане, важны не столько моментные колебания рубля, сколько то, как долго сохранится новый курс российской валюты.

Фото: из личного архива Эльдара Шамсутдинова

Нужно отметить, прямой зависимости тенге от рубля нет. Но у нас с Россией общее экономическое пространство. Если рубль закрепится на уровне 79-80, то тенге будет корректироваться по отношению к доллару до достижения паритета покупательной способности между тенге и рублем. Сложно сказать, это будет быстрый или растянутый во времени процесс. Однако того диспаритета, который был в 2014 году, думаю, уже никто не допустит, это было очень травматично для нашей экономики. Мы помним, когда люди просто выезжали в Россию и покупали все что угодно, потому что курс доходил до 2,1 тенге за рубль. Эксперт Эльдар Шамсутдинов

Сейчас крайне важны не моментные колебания, а то, насколько эти колебания будут устойчивы и станут трендом. По мнению спикера, если они сохранятся в этой позиции, то велика вероятность, что тенге пойдет следом по банальным причинам: у нас с Россией самая большая граница, очень большой товарооборот, и мы с ней экономически завязаны.

Как это может отразиться на экономике? По мнению эксперта, любые серьезные валютные колебания сильно отражаются на покупательской способности граждан. Большинство товаров подорожает, полагает он.

Тут нужно понимать, что товары растут непропорционально росту курса. Во-первых, продавцы уже привыкли к постоянному обесценению национальной валюты и устанавливают цену товара по завышенному курсу. Например, если товар или его расходные части закупаются в рублях, то в цену закладывается курс на уровне 6 тенге за 1 рубль. Если в долларах, то 450-500 тенге за доллар. Эльдар Шамсутдинов

Во-вторых, отметил он, в цену товара или услуги закладываются логистика, аренда, зарплаты и т.д. Арендодатели, например, часто привязывают аренду к курсу доллара. Если курс увеличивается на 10%, то, скорее всего, стоимость товара может вырасти на 20 и более процентов. Это зависит от группы товаров и скорости товарооборота.

Нургали Нурмахамбетов полагает, что российские события могут оказать влияние и на экономику Казахстана, и на курс тенге.

Фото: из личного архива Нургали Нурмахамбетова

Мы помним ситуацию, когда Россия форсировала Крым и присоединила его к себе, и в этот момент западные страны ввели санкции против РФ. Заметим, тогда нефть была очень высокая, на уровне 110-115 долларов за баррель. И даже в этом случае российский рубль сильно упал в цене и утащил за собой казахстанский тенге. Эксперт Нургали Нурмахамбетов

Повторится ли эта ситуация сейчас, эксперт затрудняется сказать, но, учитывая прошлый опыт, считает, что если введут санкции со стороны Европейского союза и США, падение рубля продолжится.

Повлияет ли это на нашу валюту? Думаю, да: наш тенге реагирует на российский рубль, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве. Даже при высокой нефти есть особая обеспокоенность, что эти санкции могут ударить и по Казахстану. Но как они могут ударить, надо смотреть в зависимости от того, какие санкции будут введены, каков будет их перечень. И тогда можно будет понять, как это может повлиять на нас. Это с плохой точки зрения. Нургали Нурмахамбетов

А с хорошей – если будут какие-то ограничения по нефти или газу, то мы можем ожидать роста цен на главные энергоресурсы (по крайней мере, на нефть), которые экспортируем. Соответственно, и доходы у нас вырастут, считает эксперт. Но решит ли это проблемы инфляции?

Думаю, нет. И это сейчас самая главная опасность нашей экономики, поскольку даже если санкции и будут введены и нефть сильно вырастет, это как бы нейтрализует плюс минусом, и наш курс не двинется и не девальвирует. Но в то же время есть напряжение по поводу инфляции, которая у нас до сих пор не падает, и это тоже подталкивает население к покупкам. Нургали Нурмахамбетов

Сопоставляя все эти факторы: один с плюсом (высокая цена на нефть) и два с минусом (высокая инфляция и российский рубль), можно сказать, что есть вероятность того, что в ближайшее время тенге девальвирует или снизится курс по отношению к доллару. Насколько? Возможно, на 20, 30, 40 тенге. Но за 500 тенге курс не уйдет.

Говоря об этом, эксперт отметил, что неизвестно, с какой вероятностью это может случиться, но порекомендовал гражданам при наличии накоплений в тенге перевести их на какое-то время в американский доллар или евро.

Что касается экономики Казахстана, то сейчас нашим главным врагом являются не санкции, которые происходят с Россией, а высокая инфляция. Как с ней бороться, мы уже не знаем, поскольку Нацбанк, который должен был еще в прошлом году поднимать ставку выше 12 базовой, в связи с достаточно напряженной ситуацией у нас в стране пытается не завышать эту ставку, что не очень хорошо. К примеру, Россия очень активно поднимает базовую ставку. Нургали Нурмахамбетов

Между тем, как отметил Галымжан Айтказин, средневзвешенный обменный курс тенге к доллару США по итогу сегодняшних торгов на бирже KASE составил 1,34% (или 5,75 тенге) и закрылся на уровне 434,12.

Фото: из личного архива Галымжана Айтказина

Безусловно, такое влияние на тенге оказало ослабление рубля вследствие признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР, что вызвало крайне негативную реакцию у международного сообщества. В частности, западные страны во главе с США готовят пакет санкций против России, а курс рубля к доллару США сегодня доходил до значения 80,7, близкого к пиковым за всю историю. Аналитик Галымжан Айтказин

По мнению Айтказина, такое влияние ситуации в России на Казахстан можно объяснить тесными экономическими связями между двумя странами. Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, а именно крупнейшим импортером, доля которого доходит до 40%. Между тем, важно отметить, что кросс-курс рубля к тенге снизился до минимума с ноября прошлого года и прямо сейчас находится на отметке в 5,51. Это, в свою очередь, для Казахстана делает российский импорт дешевле, а экспорт в соседнюю страну дороже.

Напротив, фактором поддержки для национальной валюты является высокая цена на нефть, которая сегодня на фоне обострения геополитической обстановки в Украине превысила очередной психологический рубеж – 99,4 доллара за баррель марки Brent. Более того, продолжающаяся налоговая неделя в Казахстане, когда экспортеры вносят налоговые платежи в бюджет, также частично сглаживает негативный внешний фон. Галымжан Айтказин

В заключение аналитик отметил, что понятие девальвации является неприменимой концепцией для текущего курса тенге в условиях свободно плавающего обменного курса. Это значит, что курс тенге постоянно находится в состоянии движения и формируется на основе рыночных факторов, пояснил Галымжан Айтказин.