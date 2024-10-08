Рубль ниже 5 тенге: можно ли сегодня заработать на падении российской валюты

Российский рубль продолжает падение ко всем валютам, включая тенге. Утром 8 октября 2024 года Национальный банк РК установил курс 5,05 тенге за 1 рубль, но в обменниках крупных городов рубль уже покупают за 4,99 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как долго продлится падение рубля, и есть ли смысл покупать сегодня российскую валюту для выгодных спекуляций?

Падение рубля на 10% – отрадный шаг для казахстанцев, имеющих бизнес с Россией, или для тех, кто откладывал поездку в РФ из-за дорогого рубля.

В этом уверен экономист Тулеген Аскаров. Теперь бизнесмены смогут увеличить обороты, а туристы смогут посетить Россию, экономя приличные суммы.

При этом эксперт признается, что ожидал этой осенью отката курса рубля даже к майским показателям (1 мая 2024 года рубль стоил 4,68 тенге. – Прим. ред.), но по другой причине.

"В октябре на валютном рынке планируется продажа Нацбанком РК значительной суммы долларов из Национального фонда в размере от 1,3 до 1,4 млрд. Мы полагали, что курс укрепится хотя бы до 470 тенге за доллар, и, соответственно, упадут курсы всех других валют. Но этого не произошло. Скорее всего, правительство таким образом сдерживает рост тенге, пока не выполнит все статьи бюджета". Тулеген Аскаров

Что до причин падения российского рубля, то ситуация там достаточно запутанная, не критичная. Экономика России испытывает ряд проблем, которые незнакомы экономике Казахстана. Поэтому все происходящие там процессы следует рассматривать через призму военных действий и жестких санкций, подчеркивает Аскаров.

Вообще же эксперты выделяют как минимум пять причин обесценивания рубля.

Падение цен на нефть. Значительную часть валюты на российском рынке обеспечивают экспортеры энергоресурсов. В первой половине 2024 года все было хорошо – цены на российскую нефть сорта Urals росли и весной превышали 80 долларов за баррель. А в сентябре цена просела до 65 долларов за баррель. Само собой, упал поток валюты.

Рост юаня. Из-за санкций участники валютных торгов в России много работают с юанями и чаще совершают сделки на внебиржевом рынке. При этом на самой бирже образуется нехватка юаней. Юаневую ликвидность усилил рост китайской валюты к доллару из-за масштабных вливаний правительства КНР в экономику и финансовую систему страны.

Политические шоки. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков считает, что после событий в Курской области в августе рубль потерял около 7%.

"Так россияне привыкли реагировать на стресс – избавляются от рубля в пользу валюты, которая представляется им более надежным средством сбережения. Рост спроса на доллары и юани приводит к их удорожанию". Александр Исаков

Что будет дальше? Дальше, как мы уже сообщали, в игру вступит Центробанк России, который пообещал, что в октябре будет направлять на покупку иностранной валюты и золота по 3,1 млрд рублей в день, а продавать валюту на 8,4 млрд рублей в день. То есть, ежедневные объемы продаж валюты (юаней) вырастут более чем в 25 раз.