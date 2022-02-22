Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом

Отмечается, что, начиная с начала марта текущего года казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в город Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.