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18:57 22.02.2022

Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом

аэропорт Фото: Zakon.kz
Решение принято Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает Zakon.kz.

Отмечается, что, начиная с начала марта текущего года казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в город Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.

Елена Беляева
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