19:39 22.02.2022
Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области
Фото: pixabay
22 февраля закрыто движение из-за сильного бурана на дороге республиканского значения «Ушарал - Достык», передает Zakon.kz.
22 февраля с 18:20 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.