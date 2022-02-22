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19:39 22.02.2022

Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области

дорога, буран Фото: pixabay
22 февраля закрыто движение из-за сильного бурана на дороге республиканского значения «Ушарал - Достык», передает Zakon.kz.
22 февраля с 18:20 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.

Анастасия Стативкина
Алматинская область
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