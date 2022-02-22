Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области

22 февраля с 18:20 в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями передаваемых службой 112.