Бублик проиграл 11-й ракетке мира на турнире Dubai Championships

Польский теннисист, который на текущий момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга, ровно за час осилил своего соперника – 6:3, 6:3. Тем самым Александр Бублик, который 21 февраля впервые вошел в Топ-30 лучших теннисистов планеты, покидает турнир в Дубае.

На этом же турнире лучший парный игрок Казахстана Андрей Голубев в дуэте с французом Фабрисом Мартеном прошли в четвертьфинал. Они на старте парных игр обыграли представителей Германии Кевина Кравица и Андреаса Миса – 6:2, 6:4.

Также 22 февраля праздновал успех на Челленджере во французском городе Пау Михаил Кукушкин. Вторая ракетка Казахстана в первом круге этих соревнований переиграл быстро прогрессирующего 20-летнего Иржи Лехечку из Чехии – 6:0, 6:2.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.