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20:22 22.02.2022

Бублик проиграл 11-й ракетке мира на турнире Dubai Championships

Теннис АТП Дубай Старт Фото: ktf.kz
Первый номер казахстанского тенниса Александр Бублик вынужден покинуть крупные соревнования на кортах Дубая, проиграв на старте одиночного разряда поляку Хуберту Хуркачу, сообщает Zakon.kz.

Польский теннисист, который на текущий момент занимает 11-ю строчку мирового рейтинга, ровно за час осилил своего соперника – 6:3, 6:3. Тем самым Александр Бублик, который 21 февраля впервые вошел в Топ-30 лучших теннисистов планеты, покидает турнир в Дубае.

На этом же турнире лучший парный игрок Казахстана Андрей Голубев в дуэте с французом Фабрисом Мартеном прошли в четвертьфинал. Они на старте парных игр обыграли представителей Германии Кевина Кравица и Андреаса Миса – 6:2, 6:4.

Также 22 февраля праздновал успех на Челленджере во французском городе Пау Михаил Кукушкин. Вторая ракетка Казахстана в первом круге этих соревнований переиграл быстро прогрессирующего 20-летнего Иржи Лехечку из Чехии – 6:0, 6:2.

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Куандык Шынасилов
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