Обещание покончить с фаворитизмом будет выполнено в полной мере – Токаев

Как пишет Акорда, в мероприятии приняли участие руководство Администрации президента, члены правительства, представители государственных органов, транснациональных и национальных компаний.

Участники встречи высказали ряд предложений по улучшению инвестиционной привлекательности страны, уделив особое внимание укреплению человеческого потенциала и внедрению стандартов экологического, социального и корпоративного управления в экономике и инвестиционной политике.

Открывая мероприятие, глава государства акцентировал внимание на трагических «январских событиях», отметив, что благодаря своевременным и решительным мерам ситуация в стране полностью стабилизировалась.

Токаев сообщил о продолжении расследования, осуществляемого в строгом соответствии с международными принципами. Вместе с тем Президент отметил, что «январские события» создали инвесторам определенную степень неопределенности.

Как президент страны хочу заверить, что политика «открытых дверей» для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию, – сказал он.

Глава государства поделился с инвесторами планами по дальнейшей трансформации страны. Он заявил, что верховенство закона и его равное применение ко всем без исключения лягут в основу нового курса.

Отныне главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение доходов и уровня жизни нашего народа. Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере, – заявил лидер Казахстана.

Токаев отметил, что все международные рейтинговые агентства стабильно подтверждают инвестиционную надежность страны. По его мнению, события января, несмотря на свою трагичность, показали запас прочности политической и экономической системы страны.

Уверен, что скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества наших граждан и бизнеса. Считаю, что для вас – друзей нашей страны, долгое время работающих в Казахстане, это вполне очевидно. Правда о подоплеке событий и реальной картине тех дней крайне важна, – сказал глава государства.

Обращаясь к членам Совета, президент отметил, что их рекомендации стали бы большой поддержкой Казахстану и курсу осуществляемых реформ.

Считаю, что в подлинном реформировании страны, появлении в ней большей экономической свободы вы заинтересованы не меньше, чем отечественные предприниматели. Поэтому предлагаю вам принять самое деятельное участие в трансформации и обновлении экономической жизни страны. Совместно выстраивая новые, более справедливые и эффективные правила игры, прозрачное и стабильное регулирование, мы сможем создать действительно привлекательный инвестиционный климат. Это в наших обоюдных интересах, – полагает Касым-Жомарт Токаев.