Планируется строительство скоростной ж/д магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент

В настоящее время порядка 35% прямых иностранных инвестиций приходится на горнодобывающий сектор. При этом упускаются значительные возможности в реализации потенциала таких конкурентоспособных секторов, как агропромышленный комплекс, туризм, обрабатывающая промышленность и транспорт. Здесь преимущества налицо: это огромные потребительские рынки Евразийского экономического союза и Китая. Приглашаю к активному участию в развитии данных отраслей, – сказал президент.

В данном контексте, как пишет Акорда, глава государства отметил свои недавние визиты в КНР и Россию.

Состоялись очень продуктивные переговоры с руководителями соответствующих государств. Все мои переговоры были в основном акцентированы на развитии именно торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Перспективы большие, еще раз подтверждаю, – заявил он.

Токаев также обратил внимание инвесторов на потенциале нашей страны в транспортно-логистической сфере, отметив, что 83% наземных транзитных перевозок по коридору Китай-Европа проходит через Казахстан.

Будет реализован крупномасштабный железнодорожный проект Достык-Мойынты. Это позволит увеличить пропускную способность еще в пять раз. Новая ветка железной дороги Дарбаза-Мактарал активизирует развитие транзитных перевозок из России в Центральную Азию. Планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент, – сообщил он.