Токаев иностранцам о фонде «Қазақстан халқына»: Взносы носят добровольный характер

У некоторых иностранных инвесторов возникают вопросы по обязательности перечисления взносов в фонд. Хочу отметить, взносы носят добровольный характер, – сказал президент.

Кроме того, пишет Акорда, Токаев отметил, что наряду с осуществляемыми реформами в стране Совет иностранных инвесторов также должен обновить подходы в своей деятельности.

Я готов деятельно помогать, принимать любые обоснованные решения. В целом, для меня работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане является абсолютно приоритетной. Я ожидаю больше инициатив и предложений со стороны членов совета. Совет должен стать реальным и практическим инструментом взаимодействия, диверсификации экономики, повышения благополучия граждан, – сказал лидер Казахстана.

В завершение глава государства анонсировал повестку следующего, 34-го, пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. Оно будет посвящено декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

По завершении выступления президент ответил на ряд актуальных вопросов иностранных инвесторов, касающихся их деятельности в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступили министр экономики Алибек Куантыров, руководители крупных международных финансовых и бизнес-структур, таких как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Citigroup, EY, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Shell, Eni S.p.A., CNPC, Cameco, ArcelorMittal, General Electric и других. Модератором встречи был председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.