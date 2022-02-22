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21:25 22.02.2022

Токаев иностранцам о фонде «Қазақстан халқына»: Взносы носят добровольный характер

Акорда Фото: akorda.kz
На встрече Совета иностранных инвесторов президент вновь высказался по поводу создания общественного социального фонда «Қазақстан халқына», передает Zakon.kz.
У некоторых иностранных инвесторов возникают вопросы по обязательности перечисления взносов в фонд. Хочу отметить, взносы носят добровольный характер, – сказал президент.

Кроме того, пишет Акорда, Токаев отметил, что наряду с осуществляемыми реформами в стране Совет иностранных инвесторов также должен обновить подходы в своей деятельности.

Я готов деятельно помогать, принимать любые обоснованные решения. В целом, для меня работа по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане является абсолютно приоритетной. Я ожидаю больше инициатив и предложений со стороны членов совета. Совет должен стать реальным и практическим инструментом взаимодействия, диверсификации экономики, повышения благополучия граждан, – сказал лидер Казахстана.

В завершение глава государства анонсировал повестку следующего, 34-го, пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. Оно будет посвящено декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий.

По завершении выступления президент ответил на ряд актуальных вопросов иностранных инвесторов, касающихся их деятельности в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступили министр экономики Алибек Куантыров, руководители крупных международных финансовых и бизнес-структур, таких как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Citigroup, EY, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Shell, Eni S.p.A., CNPC, Cameco, ArcelorMittal, General Electric и других. Модератором встречи был председатель правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.

Елена Беляева
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