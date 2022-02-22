Токаев о работе «Самрук-Казына»: Теперь все проекты будут реализованы прозрачно

Исходя из этого, он заострил внимание на ряде актуальных задач, пишет Акорда.

В частности, глава государства отметил, что базисом построения сильной экономики и достойного бизнес-климата является справедливая и беспристрастная судебная система. По его убеждению, именно она должна стать основным гарантом соблюдения законных интересов и прав инвесторов. В контексте разрешения инвестиционных споров президент призвал в полной мере задействовать потенциал независимого суда МФЦА и Международного арбитражного центра.

Другим важным приоритетом нового курса Токаев считает развитие честной конкуренции.

Историческое доминирование олигополий в ключевых секторах экономики сдерживает развитие рынков и отраслей. Данную ситуацию мы решительно меняем и с законодательной, и с практической точек зрения. Подписанный в текущем году закон по вопросам развития конкуренции предусматривает важные инициативы. Это равный доступ субъектов рынка к ограниченным ресурсам, снижение барьеров входа на рынки и исключение отрицательного влияния монополий на смежные рынки, – подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что идет капитальная реконструкция деятельности фонда «Самрук-Казына».

Компании, получившие подряды за счет административного ресурса, лишаются своих привилегий и контрактов. Пакет инвестиционных проектов фонда составляет около 3,5 трлн тенге. Теперь все проекты будут реализованы прозрачно, с привлечением международных компаний на конкурсной основе. Если это не происходит на самом деле, просьба сигнализировать мне напрямую, поскольку это очень важный момент в моей деятельности как президента, – сказал глава РК.

Дополнительным механизмом для поддержки инвесторов Токаев назвал трансформацию национальной компании KazakhExport, которая теперь сможет субсидировать кредиты зарубежным покупателям отечественной продукции, а также гарантировать экспортные сделки.

Отдельный блок в выступлении Токаева был посвящен усилению работы по устранению административных барьеров, совершенствованию регуляторной и фискальной политик.

Подтверждаем – наше налоговое законодательство будет совершенствоваться. Основными постулатами станут принципы стабильности и простоты с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса. В то же время я понимаю требования и просьбы инвесторов в отношении стабильности налогового режима. Задача, которая стоит перед правительством, – не увлекаться изменением налогового законодательства, подходить к этому вопросу абсолютно вдумчиво с тем, чтобы налоговый режим сохранял свою стабильность и предсказуемость, – считает казахстанский лидер.

Глава государства поручил правительству усовершенствовать подходы к внедрению стратегического инвестиционного соглашения, сделав этот документ более гибким и свободным. Он указал на необходимость создания качественной правовой среды для защиты инвестиций, поручив продолжить комплексную работу со странами-партнерами по заключению соглашений о взаимной защите и поощрению инвестиций.