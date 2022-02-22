Карантин для иностранцев отменяют в Италии

Как пишет ТАСС, для въезда в Италию теперь будет достаточно сертификата о вакцинации, справки о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус. В документе говорится, что новые правила распространяются как на граждан из стран вне ЕС, так и на приезжающих из европейских государств.

Ранее правительство страны постановило, что вакцинированные любым препаратом от коронавируса, в том числе не получившим сертификацию в ЕС, могут иметь доступ по результату простого теста на коронавирус к любым услугам в стране, включая гостиницы, культурные учреждения и рестораны, где сейчас требуется ковид-сертификат на основании вакцинации (или выздоровления).

Отмечается, что прежде приезжать можно было только по причинам первой необходимости: по работе, на лечение, учебу, для ухода за родственниками. При этом от иностранцев требовалось соблюдать 10-дневной карантин. Предполагается, что данное ограничение будет снято при завершении режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта.