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01:10 23.02.2022

Колбасы и паштеты повышают риск развития болезни сердца – исследование

переработанное мясо Фото: pixabay
Специалисты Оксфордского университета выяснили, что переработанное мясо в виде колбасы, бекона, ветчины, салями и паштетов на 18% повышает риск развития ишемической болезни сердца, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, в исследовании приняли участие в общей сложности более 1,4 млн человек. Состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

По словам ученых, увеличение потребления переработанного мяса на 50 гр. в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%, а каждые 50 гр. необработанного красного мяса в день повышают этот риск на 9%.

Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании рекомендует тем, кто в настоящее время ест более 90 гр. красного или переработанного мяса в день, сократить потребление до 70 гр.

В то же время исследование не выявило четкой связи между повышенным риском ишемической болезни сердца и употреблением в пищу мяса птицы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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