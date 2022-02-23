Колбасы и паштеты повышают риск развития болезни сердца – исследование

Как пишет rg.ru, в исследовании приняли участие в общей сложности более 1,4 млн человек. Состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

По словам ученых, увеличение потребления переработанного мяса на 50 гр. в день увеличивает риск ишемической болезни сердца на 18%, а каждые 50 гр. необработанного красного мяса в день повышают этот риск на 9%.

Департамент здравоохранения и социального обеспечения Великобритании рекомендует тем, кто в настоящее время ест более 90 гр. красного или переработанного мяса в день, сократить потребление до 70 гр.

В то же время исследование не выявило четкой связи между повышенным риском ишемической болезни сердца и употреблением в пищу мяса птицы.