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07:20 23.02.2022

Жанибек Алимханулы сразится с непобежденным мексиканцем Хайми Мунгиа

Бокс Бой Мунгия Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Всемирная боксерская организация (WBO) назначила бой за титул «временного» чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между мексиканцем Хайме Мунгией (39-0, 31 КО) и казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщает Zakon.kz.

Начиная с 22 февраля у обоих боксеров есть 10 дней, чтобы прийти к договору по условиям поединка. Дедлайн назначен на 4 марта, передает Vringe.

Если обе стороны не договорятся к этому времени, то организатор боя определится на промоутерских торгах с минимальной ставкой в размере 200 тысяч долларов.

До этого титулом чемпиона мира WBO в 72,6 кг владел американец Деметриус Андрадэ. Но он отказался проводить обязательную защиту против Алимханулы и поднялся в другую весовую категорию.

Экс-чемпион мира WBO Хайми Мунгиа провел в среднем весе пять боев, в четырех из которых на кону был титул WBO Inter-Continental. Последний свой поединок непобежденный мексиканец провел 19 февраля, где за три раунда справился с американцем Димитриусом Баллардом.

В свою очередь, казахстанец в 2021 году выходил на ринг дважды и досрочно победил экс-чемпионов мира Роба Брэнта и Хассана Энжикама.

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Куандык Шынасилов
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