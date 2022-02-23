Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181+ и 1099 КВИ-), из них в стационарах находятся 3672 пациента, на амбулаторном уровне – 24 608.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 220 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 88,

на аппарате ИВЛ – 78.