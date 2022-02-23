08:14 23.02.2022
Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 598 случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181+ и 1099 КВИ-), из них в стационарах находятся 3672 пациента, на амбулаторном уровне – 24 608.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 220 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 88,
на аппарате ИВЛ – 78.
Фото: Минздрав РК