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Законодательство РК
08:14 23.02.2022

Восемь казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

COVID-19 Казахстан 23 февраля Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 598 случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181+ и 1099 КВИ-), из них в стационарах находятся 3672 пациента, на амбулаторном уровне – 24 608.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 220 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 88,

  • на аппарате ИВЛ – 78.

Казахстан КВИ

Фото: Минздрав РК

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