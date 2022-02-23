Врач рассказал, поможет ли мороженое вылечить горло

В интервью радио Sputnik он объяснил, правы ли некоторые люди, которые убеждены, что можно вылечить больное горло, поедая мороженое, а также рассказал, при каких условиях этот десерт может принести пользу.

Пустили такую «утку», что холод будто бы может помочь (вылечить больное горло. – Прим. ред.) и остановить воспаление. Но тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то – не очень. Мы прекрасно знаем, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, и человек, съедая мороженое, фруктовый лед или что-то очень сильно холодное, ледяное, спазмирует слизистую оболочку задней стенки глотки, сосуды, небные миндалины, и это как бы бережет от воспаления. Владимир Зайцев

Но, по словам врача, «если воспаление уже в ходу, фактор переохлаждения может не столько помочь, сколько навредить».

Поэтому я бы предостерег людей с болью в горле от поедания холодного. Владимир Зайцев

Как отметил врач-отоларинголог, представление о том, что с помощью холодного лакомства можно снять воспаление в горле, является мифом.

Мы можем говорить о закаливании глотки, о «тренировке» задней стенки глотки и небных миндалин при условии, что нет никакого воспаления, что это дозированная нагрузка, что кусочки льда или мороженого маленькие. Обычно мы съедаем сразу достаточно большую порцию, и это сильно вредит (горлу. – Прим. ред.). Владимир Зайцев

Также кандидат медицинских наук отметил, что при боли в горле «важен щадящий режим питания».

Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище – тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление. Владимир Зайцев

По его словам, «слишком горячая пища может спровоцировать отек».

Поэтому еда должна быть комфортной температуры, не острая, не перченая, не соленая, не горькая, без приправ. Владимир Зайцев