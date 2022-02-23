Пара Данилина и Хаддад Майя проиграла ветеранам WTA Tour

Восьмые сеяные данных соревнований уступили во втором круге опытным и титулованным теннисисткам – Сание Мирза (Индия) и Люции Храдецка (Чехия). Встреча завершилась с одинаковым счетом в двух партиях – 7:5, 7:5.

Отмечается, что Сания и Люция имеют в своем активе общие девять титулов из турниров Большего шлема в парном разряде. Представительница Индии становилась чемпионкой шести турниров из серии Grand Slam, а чешка брала титул на трех Мейджорах.

После этого поражения Данилина и Хаддад Майя будут готовиться к американским Мастерсам в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут с 9 марта по 3 апреля.

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