Советы юриста: затопили квартиру соседи, как получить компенсацию?

Она также является медиатором, преподавателем и тренером Республиканской нотариальной палаты.

От того, как вы поступите в первые пару дней после ЧП, зависит, сможете ли вы получить от виновников аварии возмещение убытков. Самое главное, что нужно сделать сразу, – обесточить квартиру, исключив замыкание проводки, и устранить пролив: сообщить соседям, что они заливают вас, и перекрыть воду. А после этого необходимо собрать доказательства самого факта затопления и оценить масштаб последствий. Нотариус Алтынай Макешева

Она отметила, что в юриспруденции есть такое понятие, как обеспечение доказательств. При обращении в суд нужно будет доказать, что соседи затопили вашу квартиру, а вы понесли ущерб.

В таких случаях можно вызвать нотариуса на дом, он зафиксирует на фото и видео все, что происходит в квартире после затопления.

Затем по вашему заявлению нотариус составит протокол осмотра доказательств, где будут отражены все последствия затопления: вздутые полы, испорченная мебель, потолки, обои.

Также нотариус приложит цветные фотографии и диск с видео к протоколу на бумаге.

Нотариальный протокол осмотра доказательств обладает повышенной доказательственной силой, то есть он будет являться главным доказательством в судебном процессе. Таким образом, у вас, как у пострадавшей стороны, будет реальная возможность для компенсации ущерба и убытков. Важно помнить, что делать это нужно как можно быстрее, пока все не высохло, буквально в течение первых двух-трех дней после ЧП. Нотариус Алтынай Макешева

После этого вы можете подсчитать ущерб и обратиться в суд или уладить вопрос в досудебном порядке.

Грамотно составленные нотариусом документы и фиксация повреждений помогут вам на любой стадии, потому что виновник увидит, что вы настроены решительно и готовы отстаивать свои права.