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Законодательство РК
10:37 23.02.2022

Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидирован в Усть-Каменогорске

ВКО, Усть-Каменогорск Фото: пресс-служба ДП ВКО
Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО задержан 41-летний житель села близ Усть-Каменогорска по подозрению в сбыте наркотиков через интернет-магазин, передает Zakon.kz.
Во время обыска в его доме изъяты полимерные пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, вещество является «марихуаной высушенной» весом 159,43 грамма. Пресс-служба ДП ВКО

Полицейскими установлено, что сельчанин в социальной сети организовал интернет-магазин, с помощью которого реализовывал наркотические средства путем закладок в Усть-Каменогорске.

Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 2 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет. Начальник УПН ДП ВКО Нариман Кульдиков

обыск

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Оксана Житникова
Усть-Каменогорск
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