Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидирован в Усть-Каменогорске

Во время обыска в его доме изъяты полимерные пакеты с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, вещество является «марихуаной высушенной» весом 159,43 грамма. Пресс-служба ДП ВКО

Полицейскими установлено, что сельчанин в социальной сети организовал интернет-магазин, с помощью которого реализовывал наркотические средства путем закладок в Усть-Каменогорске.

Начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 2 УК РК («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет. Начальник УПН ДП ВКО Нариман Кульдиков